Nessun’altro parametro zero! Il Napoli tratta il rinnovo di Hysaj

Rrahmani sarà presto un giocatore del Napoli, già in giornata, però per vederlo all’opera con la nuova squadra bisognerà attendere ancora un po’. Qualche mese: più o meno sei, per la precisione, perché innanzitutto chiuderà il libro con il Verona e poi si metterà a disposizione in occasione del ritiro di Dimaro. A luglio. Nessuna sorpresa, comunque, secondo il CdS, tutto secondo copione: l’idea di puntare su questo centrale di 25 anni è sempre stata rivolta al domani, cioè al prossimo anno, e così dopo aver messo a posto i dettagli tra dirigenti s’è pensato al contratto del giocatore. A proposito di contratti e difensori: il club azzurro sta trattando anche il rinnovo di Elseid Hysaj, in scadenza nel 2021: nessuno ha voglia di incappare in altri parametri zero (modello Callejon e Mertens, per intenderci).

La Redazione