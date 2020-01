Per Amrbat il Napoli è convinto del lieto fine

Gli affari di mercato con l’Hellas Verona potrebbero non terminare con Amil Rrahamani, il difensore kosovaro che in mattina svolgerà le visite mediche, ma ci sono in ballo Amrabat e Kumbulla. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, per il centrocampista degli scaligeri, c’è sempre da trovare l’intesa con i suoi agenti, soprattutto sulla clausola. La sensazione è che il club azzurro, dopo una fase di stallo, alzerà di nuovo il pressing e prevede una storia a lieto fine. Sul difensore classe 2000 Kumbulla invece c’è da battere la concorrenza che è molto folta.

