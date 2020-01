DIFESA – Contro i viola ritorno di Luperto. Tempi più lunghi per Maksimovic

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della sfida di domani sera allo stadio San Paolo contro la Fiorentina di Iachini. Per la difesa, scelte obbligate, oltre agli infortunati Koulibaly, Ghoulam e Maksimovic, si aggiunge lo squalificato Mario Rui. Per i primi due si tenterà di recuperarli per la Juventus, mentre per il serbo i tempi sono più lunghi. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, invece mettono in evidenza il rientro dal primo minuto di Luperto al centro assieme a Manolas. Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra, con Ospina tra i pali.

La Redazione