(Grafico) Napoli/Fiorentina, panchina per Demme e Lobotka. Per i viola torna Chiesa

Domani sera alle ore 20,45 al San Paolo il Napoli cercherà per la prima di ritorno di tornare alla vittoria davanti ai suoi tifosi. Dovrà superare l’ostacolo dei viola che con Iachini sembra aver trovato il suo equilibrio. In casa azzurra numeroso gli infortuni, soprattutto in difesa, torna Luperto al centro con Manolas, mentre ai lati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo ancora panchina per Demme, ma anche per il neo arrivato Lobotka, quindi Fabian Ruiz da regista, Allan e Zielinski. In attacco Callejon, Milik e Insigne. Per la compagine toscana, torna dal primo minuto Federico Chiesa assieme a Cutrone, con il centrocampo a 5, con l’estro di Castrovillari e la regia di Pulgar.