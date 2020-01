ATTACCO – Per Mertens niente Fiorentina, corsa contro il tempo per la Juventus

Per il terzetto d’attacco da mandare in campo contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Dries Mertens. L’attaccante belga sta svolgendo in questi giorni lavoro personalizzato, quindi niente sfida ai viola, si tenterà il recupero per la Juventus. In vista del match contro i ragazzi di Iachini il tridente sarà composto da: Callejon e Insigne ai lati, Milik al centro per cercare di scardinare la difesa avversaria. In panchina invece Lozano e Llorente pronti in caso di necessità.

La Redazione