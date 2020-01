CENTROCAMPO – Debutto da titolare contro la Fiorentina di Demme

Il San Paolo ha visto sprazzi di Diego Demme contro il Perugia, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ora probabilmente ci sarà il suo debutto da titolare contro la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport l’ex capitano del Lipsia sarà lui l’accentratore della manovra in mezzo al campo, mentre al suo fianco i favoriti sono: Allan e Zielinski. Fabian Ruiz, dopo un periodo non brillante, partirebbe dalla panchina assieme ad Elmas come anche per il neo arrivato Lobotka. Gaetano invece è sempre più vicino alla cessione in prestito alla Cremonese.

La Redazione