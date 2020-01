ATTACCO – Contro i viola ritornano Milik e Callejon

Contro il Perugia Gennaro Gattuso ha applicato il turnover in attacco dove hanno riposato Milik e in parte Callejon. Lo spagnolo è entrato nel finale di partita, buona la risposta da parte di Lozano, meno di Llorente. Come riporta il Corriere dello Sport l’ex Real Madrid e il polacco partiranno dal primo minuto assieme a Lorenzo Insigne. Il capitano è in buon momento di forma e cercherà anche il gol su azione, mentre Mertens svolge lavoro personalizzato. Infine Younes potrebbe essere ceduto con il Torino in leggero vantaggio.

La Redazione