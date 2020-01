DIFESA – Luperto si “riprende” il posto da centrale contro la Fiorentina

Per Gennaro Gattuso non sarà semplice scegliere il quartetto di difesa da mandare in campo contro la Fiorentina, viste le numerose assenze nel reparto arretrato. Il CdS aggiorna sull’infermeria, terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Koulibaly, Karnezis e in parte anche Ghoulam. Ancora problemi per Meret che soffre di un problema al polso avuto contro l’Inter. La formazione da mandare contro i viola sarà con: Ospina in porta, Di Lorenzo e Hysaj ai lati, Luperto e Manolas al centro.

La Redazione