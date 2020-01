Lorenzo Insigne: “Napoli, ora servono i tre punti contro la Fiorentina”

La doppietta contro il Perugia, l’esultanza con il cuoricino, da dedicare a Jenny, i figli e colmare la distanza che c’era dalle reti che mancavano da tempo e verso il pubblico. A fine gara Lorenzo Insigne spiega il momento della squadra anche ai microfoni del Corriere dello Sport. “Contro il Perugia era importante vincere e passare il turno di Coppa Italia, per ritrovare il morale dopo un periodo non semplice. Ora dovremo ricaricare le batterie in vista della Fiorentina, dove servirà tornare al successo per risalire la corrente in classifica. Sui due rigori ero tranquillo, li ho trasformati con la giusta serenità. Mister Gattuso mi sta trasmettendo la giusta serenità, mi carica e forse per questo che riesco a rendere al meglio. Dopo il vantaggio, siamo riusciti a gestire senza problemi la partita, adesso conterà continuare su questa strada, con il lavoro e la giusta dedizione”.

La Redazione