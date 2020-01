E’ il momento della firma: Lobotka arriva a Castelvolturno

Il contratto è per i prossimi cinque anni e a quanto pare Stan Lobotka è pronto a firmare. Il calciatore è infatti al momento a Castelvolturno per apporre la fatidica firma nero su bianco. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo portale. Pare quindi essere giunto il momento tanto atteso in questi giorni che, solitamente, precede di poco l’ufficialità. Una volta siglato l’accordo, lo slovacco sarà quindi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso. La speranza dell’ allenatore è quella di poterlo avere già contro la Fiorentina, quindi a brevissimo termine. Si cercherà quindi di adempiere il più in fretta possibile a tutte le questioni burocratiche di prassi.