La moviola del CdS boccia il giovane arbitro di Can B

Giornata da dimenticare per il giovane arbitro di Can B Luca Massimi di Termoli per la prestazione di Napoli-Perugia, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Il VAR non lo aiuta in occasione di un contatto tra Nzita e Lozano. Ok in occasione del primo rigore tra il contatto tra gli stessi protagonisti, mentre come riporta il CdS, la tecnologia è di aiuto all’arbitro in occasione del mani di Iemmello sul cross di Mario Rui. Sul penalty assegnato al Perugia, Massimi si è mostrato titubante, anche perchè Hysaj non è sembrato andare incontro al braccio verso il pallone. L’errore semmai è che il penalty doveva essere ripetuto visto che Mario Rui era entrato prima in area. Insomma una prestazione da dimenticare.

La Redazione