DIFESA – Niente viola per Koulibaly e Maksimovic, si punta tutto sulla Juventus

Per Gennaro Gattuso non sarà semplice formulare il quartetto difensivo da mandare in campo sabato sera contro la Fiorentina di Iachini. Oltre agli infortunati Koulibaly e Maksimovic, il senegalese non lo si vuole ancora rischiare per evitare ricadute, come per il serbo, c’è anche lo squalificato Mario Rui. Senza dimenticare ormai Ghoulam che è anche sul mercato, c’è una linea a 4 da rifondare. Probabilmente, come riporta il CdS, sarà composta da: Hysaj, Di Lorenzo, Manolas e Luperto. Infine ballottaggio in porta tra Meret e Ospina, dove non è da escludere ancora l’impiego del colombiano ieri autore di una parata su rigore a Iemmello. L’auspicio è di riavere tutti in vista della sfida contro la Juventus.

La Redazione