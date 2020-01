Napoli, Lobotka sceglie il numero di maglia di un altro

Stanislav Lobotka non è ancora “ufficialmente” un calciatore del Napoli, ma ha già scelto con quale numero di maglia affronterà la sua prima stagione azzurra. Il ragazzo, come si legge sulle pagine de Il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe scelto di avere sulle sue spalle il numero 98, non di certo uno dei numero “solito”. Ma, nonostante il suo essere poco convenzionale, a Napoli, questa casacca 98 è già di un altro calciatore. Si tratta del brasiliano Leandrinho, rientrato da poco in rosa. A questo punto ci vuole poco ad ipotizzare che quest’ ultimo potrebbe muoversi in questa finestra di calcio invernale.