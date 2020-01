Il Mattino giudica l’arbitro di Coppa Massimi non sufficiente, le motivazioni in cronaca

MASSIMI 5,5

Si perde un rigore su Llorente. Nessun dubbio sul fallo di Nzita su Lozano, poi ha bisogno del richiamo da parte del Var per accorgersi del tocco di mano di Iemmello e concede il secondo penalty. Lunghissimo, poi, il concitato processo per l’assegnazione del rigore al Perugia per il fallo di mano di Hysaj. Paga un pizzico di inesperienza a questi livelli e finisce in bambola totale.Fonte: Il Mattino