Pagelle CdS – Insigne “glaciale” dal dischetto, positivo Lozano

Il Napoli conquista i quarti di finale di Coppa Italia, battendo per 2-0 il Perugia. Le due marcature entrambe sono con Lorenzo Insigne, ed entrambe sono su calcio di rigore, trasformati con freddezza dal capitano degli azzurri. Per il resto partita quasi in controllo, se si esclude il penalty parato da Ospina su Iemmello a fine primo tempo. Debutto di Demme con recuperi interessanti a centrocampo. Le pagelle del Cds non danno la sufficienza a Mario Rui, Fabian Ruiz e Llorente