Il Mattino – Insigne-Ospina, riscatto di coppa. Ringhio: “io mai contro Ancelotti”

Dalla prima pagina de Il Mattino

Bene la vittoria contro il Perugia al San Paolo, nonostante il gelo dei tifosi, e il passaggio ai quarti di Coppa Italia, ma la soddisfazione di Gattuso per il riscatto di Insigne e Ospina è offuscata da chi «fa questi giochini per strumentalizzare le mie parole». E avverte: «Ne ho sentite di tutti i colori e mi preme chiarire che Ancelotti per me è stato un padre calcistico e non ho nulla contro la sua preparazione e il suo modo di allenare». Tratto da Il Mattino