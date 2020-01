Le pagelle de Il Mattino: un solo top e stavolta non è la difesa

Il Mattino …giudica il Napoli di Coppa

Visto il momento storico che sta vivendo il Napoli, una vittoria contro il Perugia in Coppa Italia vale oro colato. Anche perché la squadra è viva e pimpante. Anche i nuovi sembrano iniziare a girare, a partire da Lozano, bravo soprattutto nel primo tempo nel tentate sempre la giocata. Capitolo a parte per Insigne, sempre più leader della squadra e non solo per i due rigori trasformati. Ha voglia e colpi per poter contribuire in maniera fattiva alla risalita del Napoli. Bella anche la risposta di Ospina che dopo l’errore fatale contro la Lazio si fa perdonare parando un rigore che divertente avrebbe rimesso in corsa il Perugia. Buono anche l’esordio di Demme che entra con personalità e dimostra di che pasta è fatto.

OSPINA 7



HYSAJ 6



DI LORENZO 6



MANOLAS 6,5



MARIO RUI 6



ELMAS 6



FABIAN RUIZ 6,5



ZIELINSKI 6,5

LOZANO 6,5



LLORENTE 5,5



INSIGNE 7,5



DEMME 6



CALLEJON SV



ALLAN SV



GATTUSO 7