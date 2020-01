Coppa Italia/ Milan-Spal 2-0 (1T): Un Milan convincente a San Siro!

Quest’oggi si sfidano Milan e Spal in una gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente di questa sfida affronterà la Fiorentina che ha battuto a sorpresa l‘Atalanta

Ecco il commento:

Nei primi 15 minuti c’è una fase di stallo in cui le due squadre si studiano. Al minuto 17′, prima occasione del match, con Castillejo che prova la conclusione che però risulta debole ed è facile preda per Berisha. Al minuto 20′ si sblocca il match con la rete di Piatek -a digiuno da mesi- che da fuori area fa partire un bolide che non perdona la Spal. Per quasi 25 minuti la partita è lenta, quasi noiosa, fino a quando al minuto 45′, Piatek serve Castillejo che, da dentro l’area di rigore, fa partire un mancino a giro sublime che termina nel sette

Milan (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic All. Pioli

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Jankovic, Tunjov; Paloschi, Floccari All. Semplici

Marcatori: 20′ Piatek (M), 45′ Castillejo (M)

Ammonizioni: 33′ Conti (M), 41′ Castillejo (M)