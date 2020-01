Coppa Italia/ Fiorentina-Atalanta 2-1. Nel finale Lirola porta i viola ai quarti di finale dove affronteranno l’Inter

Ottavi di Coppa Italia a Firenze tra Fiorentina e Atalanta.

PRIMO TEMPO Partono subito forte i viola all’avvio gara e trovano il gol all’ 11 con Patrick Cutrone, acquistato in questa sessione di mercato dalla Fiorentina. L’attaccante viola riceve al limite dell’ area un assist di Dalbert, Cutrone tira e segna 1-0. Al 30′ l’Atalanta sfiora il pari con Pasalic che colpisce di testa a botta sicura e colpisce la traversa. Al 32′ la Fiorentina sprecano la possibilità del doppio vantaggio con Vlahovic che non riesce a concludere e si fa recuperare dalla difesa bergamasca. Ci prova l’Atalanta nel finale su punizione di Malinovskyi che si stampa sulla barriera. Al termine dei primi 45′ di gioco Fiorentina in vantaggio.

SECONDO TEMPO Gasperini inserisce l’attacco titolare e aumenta la pericolosità davanti dei suoi uomini. Al 61′ l’Atalanta sfiora il pareggio con palo esterno di Gosens. Al 67′ Ilicic ex di turno pareggia il match su assist di Malinovsky. I viola al 70′ si ritorovano con un uomo in meno , Pezzella già ammonito si fa espellere. La Fiorentina soffre sugli attacci dell’ Atalanta, ma all’ 84 trovano il vantaggio con Lirola, su assist di Pulgar scarica un diagonale alle spalle di Gollini. Nei minuti finali ci provano gli uomini di mister Gasperini a tentare di pareggiarla, con Ilicic e Gomez ma non riescono a mettere il pallone in rete. Ultima occasione per l’Atalanta la firma Malinovsky con un tiro potente da fuori di poco a lato. La Fiorentina vince 2-1 sull’Atalanta e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà l’Inter.