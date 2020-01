Ambrosini: “Spero che il Napoli si sia reso conto degli errori che ha commesso”

Intetvistato su Radio Kiss Kiss Massimo Ambrosini ex centrocampista del Milan, ora commentatore televisivo, parla della situazione in casa Napoli.”Prima di dare una etichetta a Demme, aspetterei ancora qualche partita. Non somiglia a Gattuso, Rino era unico nel suo genere. Ma penso che bisogna fidarsi della conoscenza calcistica dell’allenatore del Napoli, che capisce molto di calcio. Aspettiamo, dunque, prima di parlarne. Se l’ha preso c’è un significato preciso, e ripeto, mi fido ciecamente della sua grande conoscenza”.

Poi aggiunge: “Fabian Ruiz nella posizione che sta giocando è limitato, diciamoci la verità. Ho ascoltato ieri le parole di Gattuso, devo dire che non ha abbassato per nulla la guardia, la tiene sempre alta (alludendo all’attacco ai giornalisti in conferenza stampa, ndr). Il Napoli è una squadra che può far divertire parecchio i suoi tifosi. Non dimentichiamo che ci sono ancora diciannove partite da disputare, bisogna continuare su questa scia, il calcio dà sempre delle opportunità. Spero che il Napoli si sia reso conto degli errori che ha commesso, sono successi talmente tanti casini, che adesso bisogna guardare avanti”.