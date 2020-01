Napoli/Perugia: solo top nella difesa azzurra, uno è andato poco oltre

Così i voti de Il Mattino in Napoli/Perugia

HYSAJ 6

Sta bene. Partita dopo partita ha ritrovato sicurezza nei propri mezzi e allora oltre alla fase difensiva si lascia apprezzare anche per qualche preziosa discesa in avanti. Si trova bene sull’asse di Lozano e cerca spesso la sovrapposizione per andare sul fondo. Punito per un tocco di mano sul quale ha poche colpe.

DI LORENZO 6

Non c’è due senza tre e allora anche contro il Perugia Gattuso lo spedisce al centro della difesa. Con l’oramai famoso spirito di sacrificio che lo contraddistingue, si piazza lì e svolge la pratica. Certo, non gli si può chiedere la scelta di tempo di un centrale navigato, ma si impegna e mette una pezza.

MANOLAS 6,5

Per due volte nel primo tempo stacca in cielo per colpire di testa il pallone e a momenti non lo butta anche dentro. Tra gli attaccanti più pericolosi del Napoli c’è sicuramente lui, che pure in fase difensiva cerca di tenere botta contro le sporadiche incursioni di Iemmello e Falcinelli: l’intesa con Di Lorenzo cresce.

MARIO RUI 6

In costante proiezione offensiva. Da quella parte è un motoperpetuo. Si propone con continuità e mette dentro anche qualche buon pallone che non viene raccolto dai compagni d’attacco. In copertura deve fare ben poco visto che gli avversari non si vedono molto dalle sue parti.