Schira: “Amrabat da “intrigo internazionale” non solo il Napoli resta spiazzato

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Niccolò Schira, giornalista: “Parecchio via vai in casa Milan, Rodriguez non vuole andare al PSV, vuole andare al Fenerbache, domani ci sarà un incontro con gli agenti. Piatek vuole andare via, ma così come per Suso e Paquetà non arrivano offerte che soddisfano la volontà dei rossoneri. Eriksen? Sta accerezzando l’idea di fare subito le valige, il Tottenham non vuole regalarlo, ma l’Inter è disposto a pagarlo circa 8-10 milioni. L’Inter ha bisogno di rinforzi a centrocampo, ma tutto porta all’arrivo di Eriksen, perché Vidal potrebbe restare a Barcellona col cambio allenatore. Giroud terza scelta per Lampard, non vede mai il campo, a Milano potrebbe avere più spazio e Conte lo stima, la strada è incamerata, c’è la differenza di pochi milioni: al 95% sarà un giocatore dell’Inter. L’Inter vuole lo scudetto, duellare fino alla fine con la Juve. Amrabat? Ieri sera c’è stata una cena con i suoi agenti, l’offerta del Napoli non convince. La Fiorentina si è detta pronta di pareggiare l’offerta, vedremo se riuscirà a convincere il giocatore, sicuramente sarebbe interessata a mettere una clausola. Anche Inter interessata”.