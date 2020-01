ESCLUSIVA – L. Lacrimini (ex calciatore): “Napoli? Una città dov’è impossibile non amarla”

Ieri sera a Radio Nuova Vomero, nel corso del programma “Calcio Sprint”, condotto da Pino e Alessandro Sacco, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Perugia Luca Lacrimini sul match del San Paolo. “Attualmente non sto nel mondo del calcio, perchè è una mia scelta, ma non escludo che in futuro, dovessero esserci le condizioni io potrei tornarci. Il Perugia? Oggi c’è la curiosità nel vedere la nuova squadra con Cosmi allenatore, mi auguro che il mister possa dare già contro il Napoli una sua impronta, soprattutto a livello caratteriale. L’ultima sfida contro il Venezia, davvero una partita pessima, la squadra umbra sembrava mentalmente svuotata, peccato perchè l’inizio era più che buono, ma con il tempo il gruppo ha perso di grinta e motivazioni. La città partenopea? Impossibile non amarla, mi è entrata nel cuore e mi fa rabbia vedere lo stadio deserto in questo periodo. Ho letto che ce ne saranno a stento 10 mila, davvero un peccato. Su Gattuso dico che piano piano si sta vedendo una squadra più equilibrata, bene contro la Lazio, però troppi errori stanno incidendo sui risultati e quindi mi auguro che possa riprendere quanto prima il filo con il successo”.

La Redazione