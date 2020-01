Coppa Italia: il San Paolo solo per pochi intimi. Era prevedibile e ci sono i perchè

La Coppa per gli intimi. A meno di clamorose quanto inaspettate impennate dell’ultimo minuto, oggi al San Paolo per gli ottavi di Coppa Italia con il Perugia saranno più o meno diecimila i tifosi che accompagneranno il Napoli. Il trend-spettatori non è mai stato esaltante nel corso in questa stagione, è palese, secondo il CdS, però a onor del vero questa volta le attenuanti ci sono tutte: dalla protesta dei tifosi organizzati delle curve, passando per il martedì feriale e la concomitanza di una partita ben più stuzzicante nella medesima settimana. Proprio così: Napoli-Fiorentina, sabato. E non è un caso che il club azzurro abbia lanciato una promozione per gli abbonati del campionato e per tutti gli interessati ad acquistare contemporaneamente i biglietti dei due eventi: i tagliandi della sfida con il Perugia a 2 euro. Questi, invece, i prezzi per la singola sfida di Coppa (prevendita ancora aperta): Tribuna Posillipo 14 euro; Tribuna Nisida 10 euro; Tribuna Family 8 euro (5 euro Under 12); Distinti 7 euro; Curve A e B 5 euro.

La Redazione