Coppa Italia/ Lazio-Cremonese 2-0 (1T): Lazio meritatamente in vantaggio!

Quest’oggi allo stadio Olimpico di Roma va in scena l’incontro valevole per gli ottavi di Coppa Italia tra Lazio e Cremonese. La vincente tra le due compagini affronterà il Napoli, che ha steso il Perugia senza problemi

Ecco il commento:

La Lazio parte subito forte e prima sfiora il goal con una conclusione di Immobile e poi lo trova andando in vantaggio grazie al goal di Patric, che è il più lesto di tutti ad insaccare in rete il pallone dopo una respinta del portiere. Al minuto 26′, la Lazio raddoppia con il goal di Parolo servito in modo impeccabile da Jony con un cross in area di rigore. Al minuto 30′ la Cremonese effettua un cambio obbligato per l’infortunio del portiere Michael Agazzi; al suo posto Ravaglia. Poche emozioni nei restanti minuti. Dopo 4 minuti di recupero termina il primo tempo.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Immobile. All.: Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2) : Agazzi ( 30′ Ravaglia ); Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. All.: Massimo Rastelli.

Marcatori: 10′ Patric (L), 26′ Parolo (L)