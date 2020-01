Lobotka, l’ufficialità tarda ad arrivare a causa della lista completa

Dopo aver effettuato nella giornata di sabato le visite mediche a Villa Stuart, per Stanislav Lobotka si attende solo l’ufficialità del Napoli. Ufficialità che tarda ad arrivare per problemi burocratici riguardanti la lista d Serie A. Il Napoli, infatti, ha la lista completa dei 25 giocatori per la A, l’ultimo posto occupato da Demme. Si attende una cessione, tra i vari Younes, Llorente, Gaetano e Tonelli. Proprio quest’ultimo vicino al ritorno alla Samp, a breve potrebbe partire per Genova. Si attende quindi un’uscita per liberare il posto a Lobotka, magari entro sabato, prima della gara con la Fiorentina al San Paolo, così da poter portare l’ex Celta Vigo alla sua prima convocazione in maglia azzurra.