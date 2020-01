Il Napoli si è mosso per il rinnovo del contratto di Dries Mertens. Il giornalista Rai esperto di calciomercato Ciro Venerato, ha annunciato l’ultimatum del Napoli per il rinnovo del belga. Contratto di 4 milioni per due anni più bonus alla firma del contratto. Adesso sta a Dries se accettare o trovarsi un altra sistemazione per la prossima stagione.