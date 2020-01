Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domani alle ore 15,00 contro il Perugia per gli ottavi di Coppa Italia. Si è iniziato con la fase di attivazione, a seguire lavoro di attivazione, con lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con la partitella a campo ridotto. Terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Ghoulam, palestra per Koulibaly e per Karnezis, per il portiere greco un trauma distorsivo alla caviglia destra, subita ieri.

La Redazione