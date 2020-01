Domani contro il Perugia sarà la volta di Karnezis

Per il ruolo di portiere a Napoli non è un momento facile, gli errori di Meret e di Ospina, rispettivamente contro Inter e Lazio, non rendono semplice la vita al tecnico Gattuso. Domani al San Paolo arriverà il Perugia per gli ottavi di Coppa Italia e probabilmente come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà l’esordio stagionale di Karnezis, Meret ieri si è allenato in gruppo, ma con ogni probabilità sarà in campo contro la Fiorentina. Ospina ha commesso l’errore decisivo contro la Lazio, ma per il mister comunque è una risorsa in più visto il saper giocare con i piedi, perciò sarà chiamato in causa in futuro.

La Redazione