Totale fiducia di Gattuso ad Ospina nonostante l’errore

Questa volta è toccato ad Ospina l’errore decisivo che ha portato al gol di Immobile nei minuti finali. Errore che ha portato l’ennesima sconfitta in casa azzurra dopo una buona prestazione, ma nulla di guadagnato. Gattuso alla fine del match si prende lui stesso le colpe dell’ errore, poiché chiede di giocare dal basso. Al mister piacciono i portieri bravi con i piedi, che iniziano l’azione, ed in questo Ospina è il favorito rispetto a Meret. Proprio nella scorsa gara con l’inter lo stesso Meret commesse uno degli errori che diedero la vittoria ai nerazzurri. All’ Oimpico Meret era assente per infortunio all’anca, ed Ospina ha dato garanzie all’idea di gioco di Gattuso. Sarà il portiere colombiano a scalare le gerarchie e diventare il titolare? Vedremo. Certo è che nonostante gli errori Gattuso è in buone mani, ed ha l’affidabilità dei due portieri.