Mertens lavora per il rientro: E’ da lui che deve partire la risalita azzurra

IL RITORNO DI MERTENS

Nelle ultime partite si è avvertita l’assenza di Mertens che sta completando ad Anversa con il suo fisioterapista di fiducia, conosciuto in nazionale, il suo protocollo di recupero per il risentimento agli adduttori. Domani sera rientra a Napoli e da mercoledì riprende gli allenamenti a Castel Volturno. La previsione è che possa già esserci contro la Fiorentina. Una carta in più per Gattuso da potersi giocare contro i viola e che sarebbe potuta tornare molto utile anche contro la Lazio.

Dries attacca la profondità ed è rapido nello stretto, grande la sua abilità negli uno-due e tantissimi gol pesanti in questi anni di Napoli: il belga è a quota 118 gol, a sole tre reti da Hamsik, il primatista assoluto con 121 reti. Dries è in scadenza di contratto, da febbraio può liberarsi a parametro zero. Per la prossima stagione in Italia pensano a lui Roma e Inter. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma in questi mesi non si sono registrati passi avanti nel discorso del suo rinnovo con il Napoli. Fonte: Il Mattino