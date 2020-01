Chiariello: “Ho rivisto il Napoli, con le sue lacune, questo mi dà ottimismo”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Non sarò mai uno di quelli che giudica in base ai risultati. Faccio delle analisi, giuste o sbagliate che siano, lo determina il tempo. Uno giudica in base allo scenario che si ha davanti agli occhi. In tempi non sospetti dissi che il Napoli sarebbe finito dall’altra parte del tabellino perché senza identità di gioco, senz’anima e per ricomporre i pezzi ci sarebbe voluto troppo tempo, con un calendario sfavorevole. Oggi vedo una luce in fondo al tunnel. Sia per il rientro degli infortunati, sia per i nuovi innesti che colmano delle lacune. Ma soprattutto perché Rino Gattuso, che non è un grande tecnico, ha fatto una scelta in contro tendenza. Ha rischiato, ma a Roma ho visto segnali molto importanti. Ho rivisto il Napoli, con le sue lacune, questo mi dà ottimismo: battiamo Perugia, Fiorentina e la Juve al San Paolo non passerà”.