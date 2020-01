Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Tris contro l’Ascoli per il Napoli Under 17”

NAPOLI-ASCOLI 3-1

NAPOLI – Baietti; Somma, Barba, Sepe (63’ Rossi), Maciariello, De Martino, Iaccarino, Acampa (86’ Carannante), D’Angelo (63’ Vitiello), De Simone P. (71’ Umile) A disp. Pinto, Carannante, Vitiello, Rossi, Vergara, Ambrosino, Assalve, Umile All. Carnevale

ASCOLI – Bolletta; Galletta, Zenaley, Luciani, D’Ainzara (71’ Gurini), Colistra (71’ Izzo), Ceccarelli, Franzolini, Riccardi (71’ Panariello), Pescicolo, Palazzino A disp. D’Ambrosio, Manni, Campoli, Panariello, Gurini, Re, Marucci, Andrea, Izzo

Marcatori: 15’ D’Angelo (N) rig.; 46’ De Simone P. (N); 54’ Pescicolo (A); 87’ D’Agostino (N)

Note: Ammoniti: D’Agostino (N); Galletti, Zenaley (A); Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.

NAPOLI – Inizio di gara equilibrato tra il Napoli e l’Ascoli categoria Under 17, poi gli azzurrino sbloccano il match con D’Angelo dal dischetto. Il gol tranquillizza i partenopei che sfiorano il raddoppio, compreso la traversa presa a fine frazione. Nel secondo tempo arriva subito il raddoppio con De Simone P. che trafigge Bolletta. I marchigiani accorciano le distanze con la rete su calcio da fermo di Pescicolo, battuto Baietti. La partita resta equilibrata, le due squadre se la giocano senza mai mollare, nel finale di partita arriva per i partenopei la doppietta di D’Angelo bravo a saltare l’avversario e a superare Bolletta. Prossimo turno per il Napoli 2003 sarà in trasferta in terra umbra contro il Perugia, a metà classifica, mentre gli azzurrini sono secondi e con buoni segnali per l’inizio del 2020.

Alessandro Sacco