Serie A – Formazioni Ufficiali Parma-Lecce: Le scelte dei due tecnici

I padroni di casa cercano la vittoria per provare a superare in classifica Verona Torino e Milan portandosi a -1 dal Cagliari. Mentre i gialorossi proveranno a staccare le dirette concorrenti per la lotta salvezza. D’Aversa schiera dal 1′ Inglese con Kulusevski. Mentre Liverani si affida alla coppia Babacar-Falco per provare a sbancare il Tardini.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Hernani, Grassi, Kurtic, Kucka, Kulusevski, Inglese. A disposizione: Alastra, Colombi, Paurini, Dermaku, Pezzella, Sprocati, Scozzarella, Brugman, Cornelius, Siligardi, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco, Tachtsidis, Petriccione, Deiola, Mancosu, Falco, Babacar. A disposizione: Vigorito, Chironi, Meccariello, Laraspata, Gallo, Vera, Riccardi, Rispoli, Maselli, Lapadula, Dubickas. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Fabbri.