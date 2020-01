Coppa Italia: l’orario, la Tv e il momento non favoriscono una degna presenza al San Paolo

Diecimila, o giù di lì: sono le proiezioni della prevendita relativa alla partita in programma domani alle 15 al San Paolo con il Perugia. Si legge sul CdS che l’esordio in Coppa Italia (ottavi) non ha riscosso un grande successo: cosa piuttosto ovvia, considerando l’orario e la giornata feriale.



Il club azzurro, però, come riporta il Corriere dello Sport, spera di incrementare la cornice di pubblico anche in virtù della promozione decisamente interessante studiata per questa settimana di calcio al San Paolo: il prezzo dei tagliandi per la partita di coppa è 2 euro, unitario, per tutti gli abbonati del campionato e per tutti quelli che, contestualmente, acquistano anche il biglietto per la sfida con la Fiorentina (in programma sabato a Fuorigrotta). Il listino per il Perugia, singolo, è comunque popolare: Tribuna Posillipo 14 euro; Tribuna Nisida 10 euro; Tribuna Family 8 euro (5 euro Under 12); Distinti 7 euro; Curve A e B 5 euro.

La Redazione