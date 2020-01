Entro domani il twitter ufficiale di Lobotka

De Laurentiis avrebbe voluto già ieri dare l’ufficialità di Stanislav Lobotka al Napoli, con tanto di twitter, ma gli aspetti burocratici al momento non lo permettono. Secondo il Corriere dello Sport, entro domani ci dovremmo essere per espletare tutte le forme possibili e immaginabili. Lo slovacco sognava da due anni questo momento, il giocatore ha già visto la città, ammirato da Capri le bellezze del posto, accordo tra le parti tutto sistemato, ma non si è ancora allenato. Dovesse andare per il verso giusto nei prossimi giorni si potrà allenare ed essere tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina di sabato 18 Gennaio alle ore 20,45.

La Redazione