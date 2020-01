MERCATO – Per Vertonghen uno spiraglio per Giugno a tinte azzurre

Il Napoli si guarda attorno per il presente, ma non scarta le opportunità che riguardano il futuro, compreso quella che riguarda il difensore belga Vertonghen. Come conferma il Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe avuto contatti con l’entourage del calciatore del Tottenham, con contratto in scadenza a Giugno. Il ragazzo ci sta pensando, sa che comunque la piazza partenopea sarebbe un’opportunità da non sottovalutare. Il difensore ha 33 anni e se dovesse lasciare la Premier League, non sarà da scartare il Napoli, anche se visto il suo valore la concorrenza non mancherà.

La Redazione