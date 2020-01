MERCATO – Forcing finale per il terzino sinistro Tsimakis

Il mercato del Napoli potrebbe non terminare con i due acquisti a centrocampo, ma si guarda anche al terzino sinistro, dove le condizioni di Ghoulam non sono buone da molto tempo. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, il favorito per la fascia mancina di difesa, sarebbe Tsiamakis rispetto a Koutris, il prezzo è sui 6 milioni, ma soprattutto avrebbe colpito uno dello scouting della società azzurra Mantovani. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, però certamente non è più un mistero che il terzino sinistro sia una priorità.

La Redazione