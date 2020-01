Top/Flop, buona la difesa con una sola insufficienza

Il Mattino valuta la difesa

6 HYSAJ

Attento in copertura (ordinaria amministrazione), propositivo in quella di spinta (piacevole sorpresa). Beneficia dell’aiuto costante di Callejon e ne approfitta per qualche scappatella nella metà campo avversaria. A momenti pesca il gol della vita, ma dopo il primo dribbling da paura il tiro gli esce debole.

6 MANOLAS

Quello contro la Lazio è una sorta di derby per lui che ne ha giocati tanti in questo stadio ma con la maglia della Roma. Immobile e Caicedo sono due tosti e lui risponde con il fisico da corazziere. Puntuale nelle chiusure e lucido nel far ripartire l’azione da dietro. In netta ripresa rispetto al passato.

6 DI LORENZO

Dopo Lukaku, gli tocca il capocannoniere Immobile. Non male come uno-due per queste due gare consecutive da centrale difensivo adattato in emergenza. Prova l’intervento disperato per evitare il gol a porta vuota di Immobile, ma non è abbastanza fortunato nella deviazione e il pallone finisce ugualmente in rete.

5.5 MARIO RUI

Provvidenziale in chiusura su una pericolosa incursione centrale di Immobile. Si mette lì a far scudo con il corpo e la palla – destinata in rete – finisce in angolo. Poi rischia grosso con due appoggi sbagliati che innescano pericolose conclusioni avversarie. Nel finale si butta in avanti ma non basta.Fonte: Il Mattino