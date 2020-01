A centrocampo ieri sera due top e due flop

Centrocampo – La valutazione de Il Mattino è al 50%



6 ALLAN

Il solito motoperpetuo a tutto campo. Il suo ritorno ad alti livelli è senza dubbio la migliore notizia del nuovo anno. Lotta su ogni pallone e va a mordere le caviglie di tutti quelli che gli passano accanto. Prezioso nel pressing così come nei recuperi. Manca nelle percussioni centrali, ma non può fare tutto.

5,5 FABIAN RUIZ

Che quello di regista non sia il suo ruolo non è scoperta dell’ultimo minuto. Già contro Sassuolo e Inter si erano notate le sue imperfezioni in fase di costruzione ma anche di copertura. Con la Lazio le cose non migliorano. La buona notizia, però, è che nelle ultime 48 ore sono arrivati due registi.

6 ZIELINSKI

Insolitamente prezioso in copertura, anche perché Luis Alberto e Milinkovic escono fuori da ogni dove e due piedi in più dietro sono provvidenziali. Nella ripresa chiede in prestito a Insigne la licenza per il tiro a giro e se non fosse per il palo centrato il pieno, coglierebbe il bersaglio grosso.

5,5 CALLEJON

Subito un errore su un passaggio facile facile che avrebbe potuto aprire un’autostrada a Hysaj. La sua gara è quasi del tutto in proiezione difensiva, non esattamente il massimo per uno che dovrebbe avere caratteristiche opposte. Tatticamente è sempre prezioso, ma forse avrebbe il dovere di osare di più.Fonte: CdS