Supercoppa di Spagna: Real campione, ma Atleti disastroso dal dischetto

Domenica 12 gennaio ore 19:00

Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dcr

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Toni Kroos (Vinicius 103′), Casemiro, Valverde, Modic, Isco (Rodrygo 60′), Jovic (Mariano Diaz 83′). A disposizione: Areola, Militao, Mariano Diaz, Marcelo, James Rodriguez, Rodygo, Vinicius. Allenatore: Zidane.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez (Savic 98′), Lodi (Llorente 89′), Herrera (Vitolo 56′), Thomas Partey, Saùl Niguez, Correa, Morata, Joao Felix (Arias 101′). A disposizione: Adan, Arias, Hermoso, Llorente, Riquelme, Savic, Vitolo. Allenatore: Simeone.

Arbitro: Sanchez.

Ammoniti: Felipe (A) 27′, Thomas Partey (A) 75′, Mendy (R) 92′, Modric (R) 93′, Valverde (R) 111′, Carvajal (R) 115′, Savic (A) 116′, Correa (A) 116′.

Espulsioni: Valverde(R) 116′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 6′ con missile di Casemiro respinto dall’ottimo e reattivo Oblak. Al 15′ Joao Felix cerca il tiro a giro dal limite mancando lo specchio di pochissimo. Passano 5 minuti e Thomas Partey serve Morata sui 20 metri con l’ex madridista che di prima intenzione sfiora il palo. Col passare dei minuti le merengues cercano il vantaggio col colpo di testa di Casemiro alto di pochissimo così al duplice fischio si va a riposo ancora fermi sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa Jovic riceve palla e con una girata repentina in area calcia a botta sicura mancando la porta di pochissimo. Al 67′ Valverde svetta più in alto di tutti e dal cuore dell’area piccole di testa manca di un soffio il vantaggio madridista. All’80’ Morata controlla in area e calcia id potenza a fil di palo ma Courtois con un intervento provvidenziale salva il Real. Nel finale di gara Rodrygo si fionda su un pallone vagante e calcia verso l’angolino ma Oblak compie un autentico miracolo chiudendo la sfida sullo 0-0.

Tempi supplementari. La prima occasione arriva al 93′ col tentativo di Vitolo che si libera in area e calcia verso l’angolino ma Courtois in volo respinge. Col passare dei minuti entrambe le squadre faticano ad alzare il ritmo così l’intensità cala vistosamente. Al minuto 110 Rodrygo si fionda su un pallone vagante in area e lascia partire una rasoiata a fil di palo che costringe Oblak al super intervento in tuffo. Passano 6 minuti e Alvaro Morata parte n contropiede a campo aperto ma Federico Valverde in scivolata da dietro stende l’attaccante colchonero ricevendo il rosso diretto scatenando un parapiglia generale tra i giocatori di entrambe le squadre. Al 119′ Correa calcia a giro col mancino da posizione decentrata ma Courtois respinge chiudendo i 120 minuti a reti bianche.

CALCI DI RIGORE

Carvajal (Real) GOAL Saùl Niguez (Atletico) PARATO

Rodrygo (Real) GOAL Thomas Partey (Atletico) PARATO

Modric (Real) GOAL Trippier (Atletico) GOAL

Sergio Ramos (Real) GOAL