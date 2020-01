Serie A/ Roma-Juventus 0-2 (1T): Gara intensa all’ Olimpico di Roma!

Questa sera va in scena, uno dei posticipi, dell’ultima giornata, del girone d’andata di Serie A; Roma e Juventus infatti si sfideranno all’Olimpico di Roma:

La sfida è subito accesa da un lampo juventino al minuto 3′, quando Dybala sugli sviluppi di una punizione mette il pallone in area; la sfera trova pronto Demiral, che insacca di testa. Al minuto 10′ arriva il raddoppio dei pluricampioni d’Italia con il goal di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, assegnato per una trattenuta sull’asso portoghese da parte di Veretout, che verrà poi anche ammonito. Da segnalare che, al 19′ minuto esce per infortunio Demiral, al suo posto De Ligt. Un dejavù al minuto 36′ perchè anche Zaniolo esce per infortunio, al suo posto Under. Partita che nei restanti minuti dopo il goal di Ronaldo come emozioni vede solo i cartellini e gli infortuni. Dopo 4 minuti termina il primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali con le relative statistiche:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo ( 36′ Under ), Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral ( 19′ De Ligt ), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo All. Sarri

Marcatori: 3′ Demiral (J), 10′ Cristiano Ronaldo (J)

Amonizioni: 9′ Veretout (R), 12′ Pjanic (J), 15′ Kolarov (R), 27′ Mancini (R), 31′ Rabiot (J), 32′ De Ligt (J), 45′ Cuadrado (J)