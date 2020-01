[Foto] Ultime Castel Volturno – Younes e Meret in gruppo, primo giorno per Demme

Il Napoli questa mattina ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno anche con Demme, in vista della sfida di martedì alle ore 15,00 di Coppa Italia contro il Perugia. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro la Lazio, il resto lavoro a parte. Successivamente seduta tecnico-tattica, infine partitella a campo ridotto sei contro sei. Meret e Younes si allenano in gruppo, mentre il neo arrivato Diego Demme ha visitato la struttura di Castel Volturno.

La Redazione