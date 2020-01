SETTORE GIOVANILE – Tris di successi per le squadre del Napoli

Miglior inizio per le squadre del settore giovanile del Napoli non ci poteva essere. Le categorie Under 15, 16 e 17 hanno vinto, confermando il secondo posto. I 2005 hanno vinto in rimonta per 1-2 a Crotone, i 2004 hanno dilagato per 0-7 i pari età calabresi, mentre l’Under 17 vince per 3-1 in casa lo scontro diretto contro l’Ascoli.

Under 15 – Crotone-Napoli 1-2

Under 16 – Crotone-Napoli 0-7

Under 17 – Napoli-Ascoli 3-1

La Redazione