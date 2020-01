Serie A:Le gare delle 15 – Rimonta con manita per la Samp, 5-1 sul Brescia. Vincono di misura 1-0 Toro sul Bologna, e Fiorentina sulla Spal.

A Firenze tante occasioni da rete, tante occasioni ma nel primo tempo la gara non si sblocca. È Boateng ad inizio gara che trova il gol, ma è annullato per fuorigioco. Nella ripresa i viola trovano il vantaggio su angolo con Pezzella, che salta più alto di tutti e mette alle spalle di Berisha. 1-0 per la Fiorentina, e così fino al termine del match. Con la Spal che gioca bene, ma finalizza poco e resta ultimo in classifica.

TABELLINO

FIORENTINA(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa(75’Cutrone), Boateng(46’Vlahovic). All.: Iachini.

A disposizione: Terracciano, Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzić, Badelj, Eysseric, Žurkowski, Cutrone, Ghezzal, Sottil.

SPAL(3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor(86′ Jankovic); Di Francesco(64’Floccari), Petagna. All.: Semplici



A disposizione: Letica, Thiam, Cannistrà, Reca, Mastrilli, Salamon, Janković, Tunjov, Valdifiori, Floccari, Mendoza, Paloschi.

STADIO: Artemio Franchi, Firenze.

ARBITRI: Doveri di Roma, Baccini-Bresmes, IV: Abbattista, VAR: Di Paolo, AVAR: Valeriani.

RETI: 82′ Pezzella (F).

NOTE: Ammoniti Pezzella(F), Murgia(S),

Parte subito bene il Brescia, che ad inizio partita si porta in vantaggio 0-1. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, stacca altissimo Torregrossa, che di testa serve Chancellor tutto solo sul secondo palo appoggia in rete. La Samp si sveglia e inizia a giocare, riuscendo a trovare anche il pari su un errore di Mateju che rinvia male, il pallone arriva a Linetty che stoppa e rita e segna il gol dell’ 1-1. Allo scadere dei primi 45minuti di gioco, nei minuti di recupero la Samp trova ribalta la gara e trova il 2-1 con Jankto, il quale riceve un cross dalla destra da Linetty, e con un sinistro potente batte il portiere bresciano Joronen.

Nella ripresa la Samp, continua a segnare, con Quagliarella che di potenza sotto l’incrocio realizza il calcio di rigore e fa 3-1. Non si fermano i doriani e trovano anche il poker con Caprari, con un gol di ribattuta che batte Joronen poco dopo il suo ingresso. 5-1 servito ancora da Quagliariella, al 90′ che con un pallonetto delizioso scavalca il portiere.

TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszysnki(86’Murillo), Chabot, Regini, Murru; Linetty, Vieira(82’Ekdal), Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini(76’Caprari). All: Ranieri.

A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Ekdal, Bonazzoli, Rigoni, Caprari, Maroni, Murillo, Leris, Rocha.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju(82’Martella); Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek(69’Ndoj); Balotelli, Torregrossa. All: Corini.

A disposizione: Andrenacci, Alfonso, Gastaldello, Ndoj, Zmrhal, Donnarumma, Ayè, Magnani, Matri, Morosini, Martella, Semprini.

STADIO: Luigi Ferraris, Genova.

ARBITRI: Calvarese di Teramo, Gori-Muto, IV: Manganiello, VAR: Di Bello, AVAR: Manganelli.

RETI: 12′ Chancellor(B), 34′ Linetty(S), 45’+3 Jankto(S), 69’Rig.Quagliarella(S), 77′ Caprari(S), 90’Quagliarella(S).

NOTE: Ammoniti Bisoli(B), Vieira(S), Romulo(B), Murru(S), Chancellor(B). Partono subito bene i padroni di casa e vanno subito in vantaggio all’ 11′ con Alex Berenguer. Lo spagnolo riceve a centro area un assist di Belotti, controlla e calcia in porta avanti il Torino 1-0. Il Bologna nella ripresa tenta di pareggiarla, ma spreca troppe occasioni con Palacio. I grantana si portano a casa i 3 punti soffrendo, scavalcano il Napoli in classifica e si propongono per la lotta Europa League.

TABELLINO

TORINO(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Verdi(62’Laxalt), Berenguer(81’Edera); Belotti. All.: Mazzarri.

A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Edera, Millico, Bremer, Laxalt.

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani(72’Skov Olsen), Mbaye; Schouten, Poli(81’Dominguez); Orsolini(83’Santander), Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Dominguez, Dzemaili, Svanberg, Skov Olsen.

STADIO: Olimpico Grande Torino, Torino.

ARBITRI: Piccini di Forlì, Prenna-Mondin, IV: Marini, VAR: Banti, AVAR: De Meo.



RETI: 11’Berenguer(T).

NOTE: Ammoniti De Silvestri(T), Bani(B), Lukic(T), Sirigu(T), Nkoulou(T), Santander(B), Laxalt(T), Sansone (B).