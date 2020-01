La domenica di serie A femminile, oltre al netto successo a Trieste per la Juventus di Guarino per 1-5, arriva il secondo successo, stavolta a Milano dall’Empoli Ladies. Per le toscane a segno Prugna e Di Guglielmo, mentre per le rossonere in gol la Tucceri.

Tavagnacco-Juventus 1-5

A.c. Milan-Empoli Ladies 1-2

La Redazione