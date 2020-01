Xavi sogna il ritorno al Barça, la dirigenza blaugrana ci prova

Xavi potrebbe tornare al Barcellona. L’attuale tecnico dell’Al-Sadd, squadra nella quale aveva giocato dal 2015 al 2019 dove si è ritirato dopo 86 partite 22 reti e 28 assist. L’allenatore spagnolo potrebbe tornare a casa direzione Barcellona. In Catalogna Xavi ha giocato con la maglia blaugrana 769 partite con 85 reti e 184 assist, oltre ad aver vinto più volte tutti i trofei possibili (4 Champions League, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee tra le varie coppe).

Il KO del Barça contro l’Atletico Madrid nella semifinale della Supercoppa Spagnola ha messo definitivamente Valverde sulla graticola. La dirigenza culé (rappresentata dal ds Eric Abidal e il Ceo Oscar Grau) avrebbe incontrato Xavi a Doha per convincerlo a tornare a Barcellona. L’ex capitano blaugrana ha dichiarato: “Il mio sogno è allenare il Barcellona”.

Ad ogni modo domani è in programma la Giunta direttiva del Barcellona e in quella sede il ‘txingurri’ Valverde saprà se potrà continuare a guidare la squadra per il resto della stagione. Per saperne di più basterà comunque attendere domani alle 11:00, quando alla Ciutat Esportiva è in programma la sessione di allenamento.