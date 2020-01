La moviola – Orsato grazia Manolas, nel complesso direzione autorevole

Una direzione autorevole, quella di Orsato, che dirige dentro il match, accanto alle due squadre e non davanti. Meglio nel primo tempo, come riporta il CdS, quando gli assetti tattici prevalgono e il ritmo resta meno intenso, qualche sbavatura nella ripresa, senza perdere comunque il rispetto dei giocatori per le sue scelte. Complessivamente 4 ammoniti (giusti) a condire i 16 falli rilevati.



RISCHIO MANOLAS

L’episodio più discutibile avviene all’8’ del secondo tempo, in area napoletana, dove Luis Alberto arriva dopo una lunga progressione dritto per dritto, va al tiro e dopo, subisce un intervento in scivolata di Manolas. La partita continua con un calcio d’angolo per la Lazio. Se è vero che il difensore del Napoli tocca l’avversario, bisogna dire che il laziale, dopo la conclusione, non aveva più la palla nella propria disponibilità. Scelta accettabile, quella dell’arbitro: ma anche maggiore severità non sarebbe stata da censurare.



CONTATTI

Ben valutati invece alcuni contrasti delicati durante il match, entrambi con Immobile e Fabian Ruiz (27’pt e 4’st) protagonisti al limite dell’area napoletana: giusto lasciar giocare. Niente da dire sul pallone conteso Ospina-Immobile che porta al gol partita. Non c’è invece il fallo fischiato ad Allan per un intervento in scivolata su Lazzari, come lo stesso laziale ammette subito dopo.

