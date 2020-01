[Foto] Under 15 – Crotone-Napoli, formazioni ufficiali

Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, riprende il campionato Under 15 dove scenderà in campo a Crotone il Napoli di mister Sorano. Gli azzurrini cercheranno un pronto riscatto dopo un punto nelle ultime due sfide, mentre i padroni di casa cercheranno punti per uscire dall’ultimo posto. Ecco le formazioni ufficiali.

CROTONE – Piccolo; Formisano, Pugliese F., Carbone, Russo, D’Aprile, Greco, Polimeni. Valente, Battimelli, Scarcelli A disp. Scarriglia, Bianchi, Procopio, Lupinacci, Scandale, Le Pera, De Vuono, Pugliese M., Maheswaran All. Piperis

NAPOLI – Iovino; Romano, Russo, Peluso, D’Avino, Mazzone, Vilardi, Visconti, Solmonte, Milo, Carbone A disp. Pellino, Di Mauro, Manzo, Musto, Balestrieri, Russo, Cuciniello, Miele All. Sorano