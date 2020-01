Demme e Lobotka, pronti per l’esordio contro il Perugia

Il Napoli, mentre si lecca le ferite per la sconfitta immeritata contro la Lazio, non smette di pensare al mercato e già da oggi potrà contare su Demme e Lobotka. Mentre per l’ex Lipsia, secondo il CdS, oggi primi assaggi con i compagni per conoscere schemi e non solo, per lo slovacco si attende il twitter dell’ufficialità. Per entrambi probabile debutto contro il Perugia, poi spetterà a mister Gattuso decidere se farli giocare dal primo minuto o a gara in corso. Avere più benzina nel motore nella linea mediana per una seconda parte di stagione sarebbe manna dal cielo.

La Redazione